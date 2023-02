LIVE | Serge H.: ’Ik was er niet op voorbereid dat ik zoiets zou kunnen doen’

Ⓒ ANP / Harold Versteeg

DEN HAAG - Na lang zwijgen heeft Serge H. uit Noordwijk verteld dat hij zijn vriendin had gedood met twee messen. Eerst in de slaapkamer, en daarna in de badkamer. In de rechtbank zei hij op haar dood: ,,Ik was er niet op voorbereid dat ik zoiets zou kunnen doen.’’