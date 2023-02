LIVE | Serge H. staat terecht voor doodsteken Poolse vrouw

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Het slachtoffer werd levenloos in haar appartement aan het Lindenplein aangetroffen. Ze was in haar hals en borst gestoken. Ze woonde een tijd samen met de verdachte. De verdachte sloeg op de vlucht en werd vier dagen na de moord in Frankrijk aangehouden. In maart 2022 legde hij een bekentenis af.

De inhoudelijke behandeling liet langer op zich wachten omdat Serge H. wil dat de twee deskundigen van het Pieter Baan Centrum die hem onderzochten op zitting verschijnen. De psychiater ging echter op zwangerschapsverlof. De moeder en broer van het slachtoffer hebben aangekondigd de zaak te willen bijwonen en van het spreekrecht gebruik te zullen maken.