21-jarige man gearresteerd voor aanranding en beroving

Het eerste slachtoffer werd dinsdagochtend vroeg in de Dorpsstraat onverwacht vastgepakt door een man die haar om geld vroeg. De man randde haar aan en liep weg met haar portemonnee. Een ander slachtoffer werd donderdag in de vroege ochtend in omgeving van de Europaweg geslagen, aangerand en beroofd van geld. Een derde slachtoffer werd donderdagavond beroofd van haar rugtas, waarbij ze werd aangerand en mishandeld. Dat gebeurde in het parkje tussen station Voorweg en station Centrum-West.

De politie vermoedt dat het om één verdachte gaat. De woning van de verdachte is doorzocht, waarbij spullen in beslag zijn genomen voor nader onderzoek. Maandag wordt de verdachte voorgeleid bij de rechter-commissaris, die bepaalt of hij in voorarrest blijft.