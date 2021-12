Schietpartij middelbare school Michigan eist vierde leven

Kopieer naar clipboard

Verdriet op de parkeerplaats bij de school in Oxford. Ⓒ AP

Oxford - De schietpartij in een middelbare school in Michigan van dinsdag heeft een vierde leven geëist. In het ziekenhuis is een 17-jarige jongen een dag na de bloedige moordpartij bezweken aan zijn verwondingen, dat meldt de lokale politie.