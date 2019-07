Jongens met Louis Vuitton-tasje beroven 7-jarig jochie van fiets

De politie heeft drie verdachten in beeld van tussen de 16 en 18 jaar oud. Twee van hen zijn ’donker getint’, aldus een opsporingsbericht. De derde man is blank. Hij droeg op het moment van de overval een groene jas met een schoudertasje van het peperdure merk Louis Vuitton. Ze zijn op de fiets gevlucht.

Een burgernetmelding leverde geen concrete aanhoudingen op.

Weet u meer over deze diefstal en kent u de betrokkenen? Dan komen we graag in contact met u via onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.