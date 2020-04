Kuzu beticht Denk-voorzitter Öztürk van ’politieke broedermoord’

Maar die affaire was helemaal het probleem niet, beweert Kuzu op zijn Facebook-pagina. „Wat me nog meer raakte, was de manier waarop deze kwestie door mijn ‘strijdmakker’ werd misbruikt om mij politiek te lynchen.”

Onlangs maakte Kuzu bekend dat hij stopte als fractievoorzitter van Denk. Ook zou hij niet meer terugkeren in de Kamer. Vorige week werd de reden geopenbaard: zijn verhouding met een medewerkster van de fractie. Daarbij heeft hij zich volgens de vrouw in kwestie grensoverschrijdend gedragen. De relatie was de reden dat hem in 2018 het fractievoorzitterschap kortstondig was ontnomen, zo verklaarde het partijbestuur.

Achter de bestuursperikelen ettert al jaren een machtsstrijd tussen Öztürk en Kuzu, zo blijkt uit het relaas van de laatste. „Na het zomerreces van 2019 nam de irritatie alsmaar toe. Öztürk ging steeds meer zijn eigen gang, ondermijnde mijn politiek leiderschap en plaatste zichzelf steeds meer op een zijspoor in de Kamerfractie.”

Volgens Kuzu dreigde Öztürk zijn buitenechtelijke affaire te openbaren. „Hij verspreidde niet alleen moedwillig deze kwestie binnen de partij via zijn vertrouwelingen, maar fantaseerde daar nog meer roddels bij, die actief door zijn vertrouwelingen werden verspreid. Dat ging zelfs zo ver dat hij beweerde dat er beeldmateriaal zou zijn, wat een flagrante leugen is.”

Kuzu zegt dat hij een oordeel wil van de partijleden tijdens de vergadering van 6 juni. „Daarbij zal ik aanwezig zijn om mijn kant van het verhaal te vertellen en de leden ervan te overtuigen dat matennaaierij geen kernwaarde van Denk is.”