Voor het eerst in twintig jaar Nederlands marineschip naar Japan

De Evertsen gaat deel uitmaken van een Brits vlootverband waarvan het nieuwe vliegdekschip HMS Queen Elizabeth de spil vormt. Het Nederlandse fregat met circa 180 bemanningsleden gaat zorgen voor de luchtverdediging van de zeemacht, waarvan in totaal negen schepen - waaronder een Amerikaanse marineschip - en een onderzeeboot deel uitmaken.

„Het is een bijzondere trip”, aldus een woordvoerder van de marine. Het gebeurt zelden dat een schip zeven maanden op het allerhoogste niveau met de belangrijkste bondgenoten kan oefenen. Er wordt ook met marines van landen in Azië geoefend.

De laatste decennia is de marine door onder meer bezuinigen steeds pragmatischer gaan werken. Als schepen lang van huis waren was dat vooral voor missies, NAVO-oefeningen of inzet in de Cariben. Een lange trip met vlagvertoon naar Oost-Azië gebeurde voor het laatst in 2000 toen 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Japan werd gevierd.

Op de komende reis worden havens aan de Zwarte Zee, India, Indonesië, Singapore, Zuid-Korea en Japan aangedaan. De schepen varen ook door de Zuid-Chinese Zee waarvan een flink deel door China wordt geclaimd. Het vlootverband begint maandag aan de reis. Medio december komt de Evertsen terug in Den Helder.