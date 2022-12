FvD onderzoekt ’mogelijke it-aanval’

De partij wil desgevraagd niets zeggen over het lek dat RTL meldt, omdat er nu onderzoek loopt. Op de website vermeldt de partij te zijn gewaarschuwd door RTL. „Uit voorzorg hebben wij gevoelige systeemonderdelen tijdelijk uit de lucht gehaald”, verklaart Forum. De partij heeft contact opgenomen met advocaat Gerard Spong en zal nog een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, aldus de mededeling.

Ruim 92.000 personen zijn getroffen volgens RTL, onder wie partijleider Thierry Baudet en Kamerlid Gideon van Meijeren, maar ook Viruswaarheid-voorman Willem Engel. Volgens RTL is niet duidelijk wie allemaal toegang hebben gehad tot de gelekte informatie. Een woordvoerder van FvD heeft tegen RTL gezegd dat het lek is gedicht en maatregelen zijn genomen om „herhaling in de toekomst te voorkomen.”