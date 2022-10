69-jarige vrouw die iemand doodreed bij verkeersruzie blijft vast

De ruzie ontstond op 13 juli van dit jaar in het Brabantse Lith nadat de bejaarde vrouw per ongeluk tegen de fietsendrager achter de geparkeerde auto van het slachtoffer was gereden. De woordenwisseling escaleerde echter zodanig dat het slachtoffer op de motorkap sprong.

Volgens de advocaat wilde zijn cliënte wegrijden bij de ruzie, sprong de vrouw op de motorkap en werd de bestuurder bij de nek gegrepen door de partner van het slachtoffer. Daardoor zou de verdachte in paniek zijn geraakt en het gaspedaal hebben ingetrapt. Volgens de officier van justitie had de vrouw het gas niet moeten indrukken. "Jij bent de bestuurder, jij geeft gas en rijdt door. Mevrouw had moeten stoppen."

De planning is dat de zaak op 12 januari inhoudelijk wordt behandeld.