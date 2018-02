Vader en dochter komen om door lawine

Het ongeval deed zich op 3000 meter hoogte voor op de gletsjer van Pisaillas, aldus een woordvoerder van de nationale politie tegen de zender BFMTV. De twee skiërs uit de regio Parijs behoorden tot een groep die ondanks het risico op lawines, op een gesloten piste aan het skiën waren.

In Zwitserland kwamen twee skiërs er minder slecht vanaf toen zij door een lawine werden bedolven. Zij werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Ook in dat gebied had de politie al opgeroepen tot voorzichtigheid vanwege lawinegevaar.