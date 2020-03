Coronacrisis: wie verkouden is blijft thuis

Verslaggever Alexander Bakker is in Den Haag. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel. Volg de persconferentie van premier Mark Rutte vanaf 15.00 uur op telegraaf.nl.

De maatregel geldt ook voor musea, concertzalen, theaters en sportwedstrijden. Minister Bruins (Medische Zorg) raadt Nederlanders aan geen ouderen op te zoeken als ze milde klachten hebben. Ouderen zijn kwetsbaar voor het coronavirus. Risicogroepen wordt aangeraden niet meer te reizen of zich te begeven in grote gezelschappen. Bruins vraagt van zorgmedewerkers zonder klachten om vooral op het werk te verschijnen. Ook wordt hen gevraagd niet naar het buitenland te reizen.

Scholen hoeven niet dicht

In tegenstelling tot de oproep van de schoolleiders hoeven de scholen niet dicht. Volgens premier Rutte is dat omdat kinderen weinig risico lopen op besmetting. „Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen groot zijn. De ouders werken immers op plekken waar ze hard nodig zijn, zoals de ziekenhuizen, de GGD’s.” Voor het openbaar vervoer gelden geen speciale maatregelen of adviezen, al vraagt het kabinet van werkgevers om medewerkers gespreid te laten werken over de dag.

De premier erkende dat het gaat om ’ingrijpende maatregelen’. „Nederland is nu een patiënt en die moet worden behandeld.” Hij sluit niet uit dat de komende dagen nog meer maatregelen zullen volgen.

Volgens RIVM-hoofd Jaap van Dissel is de situatie in Nederland ’aan het kantelen’. Vooral in Brabant is de fase van indammen amper meer vol te houden. „De druk op de zorg in een aantal ziekenhuizen in Brabant loopt op, vooral op de intensive care.” De provincie Noord-Brabant krijgt later vandaag te maken met extra voorschriften.

De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor de economie. Het kabinet kondigde eerder vandaag nieuwe maatregelen aan om bedrijven te helpen die last hebben van de economische gevolgen van het coronavirus.

Ben jij gehinderd door de maatregelen? Trouw je bijvoorbeeld deze maand, geef je een concert of heb je een speciale bijeenkomst georganiseerd? Mail naar [email protected]

Defensie blaast vliegoefening af

De maatregelen volgen elkaar tamelijk snel op. Defensie heeft grote militaire oefeningen afgeblazen. Zo gaat de grote internationale jachtvliegoefening Frisian Flag vanaf vliegbasis Leeuwarden niet door en komen mariniers vervroegd terug van hun wintertraining uit Noorwegen. Defensie staat klaar om bijstand te verlenen bij het opvangen van de coronacrisis. Zo houdt de krijgsmacht medische capaciteit achter de hand.

Het kabinet schrapt ook de eigen reizen die het van plan was te maken, zoals de handelsmissie naar Texas en Mexico, de vergadering van de Wereldbank en het World Economic Forum. Vergaderingen van de EU, zoals komende week over de economische gevolgen van de coronacrisis, vinden waarschijnlijk telefonisch plaats. Vrijdag is er topoverleg tussen het kabinet en de luchtvaartsector.

Rutte laat het aan de Tweede Kamer met haar 150 leden of ze nog wil vergaderen. Sowieso gaat het om een dringend advies, niet om een verbod op evenementen van meer dan honderd personen.

Gezien de snelle ontwikkelingen en het rap oplopende aantal besmettingen in ons land wil PVV’er Wilders nu van de Kamervoorzitter weten of het niet beter is dat er veel meer Tweede Kamerbewoners thuisblijven.

Bezoekers van de Tweede Kamer werd eerder al gevraagd om weg te blijven. Het gaat om rondleidingen en publiek dat de debatten wil bijwonen.

Gros kabinet present

Bij het crisisberaad was het gros van het kabinet present, waaronder premier Rutte, zorgministers Bruins en De Jonge, Bijleveld (Defensie), Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken), Van Engelshoven en Slob (Onderwijs), Kaag (Buitenlandse Handel) en Koolmees (Sociale Zaken). Ook RIVM-chef Van Dissel, politiebaas Akerboom en Zorko van de NCTV waren present.