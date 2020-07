Buitenlandse liefjes landen op Schiphol: ’Ze checken álles’

Chris vliegt op Hannah af; ze hadden elkaar al elf maanden niet gezien. Ⓒ Anko Stoffels

Schiphol - Sinds afgelopen maandag is het voor mensen buiten de EU weer mogelijk om hun geliefden te bezoeken in Nederland. Daar is een flinke stapel documentatie voor nodig, want er zijn allerlei eisen aan verbonden. Geliefden moeten bijvoorbeeld minstens drie maanden ’exclusief’ zijn, elkaar minstens twee keer – of één keer vier weken aaneengesloten – hebben gezien. Liegen bij de aanmelding geldt als meineed en is dus strafbaar. „Maar het is het allemaal waard.”