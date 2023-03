Premium Het beste van De Telegraaf

Koningin weet hoe belangrijk het is om een uitlaatklep te hebben Máxima sport samen met jongeren: het is een ’manier om te balanceren’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Koningin Máxima tijdens een werkbezoek aan vmbo-school De Goudse Waarden in het kader van de invloed van sport op de mentale gezondheid. Ⓒ ANP/HH

Gouda - Jongeren en prestatiedruk: als het aan koningin Máxima ligt gaan ze hand in hand. Het goed doen op school, een mooi beeld creëren op sociale media en er ook nog een rijk sociaal leven op nahouden. Het is echt een issue. „Wat ik doe als ik heel erg onder druk sta? Dan ga ik sporten, anders houd ik het niet vol”, is Máxima openhartig.