Burgemeester doet oproep aan privéklinieken: help mee tegen corona

Het zorghotel in Gaanderen ligt vol en in Apeldoorn is Defensie dinsdag geweest om mogelijk te helpen bij de zorg voor patiënten met corona. „We hebben in Noord- en Oost-Gelderland drie zorghotels om de zorg in de ziekenhuizen te ontlasten, maar we lopen nu ook tegen de grenzen aan van beschikbaar personeel.”

Heerts: „Vandaar mijn oproep aan medewerkers in privéklinieken om bij te springen. Ze zijn heel erg hard nodig.”