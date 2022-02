Duitse aandacht voor vermissingszaak Tanja Groen

De stichting heeft een miljoen euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak. Ondanks vele tips van afgelopen maanden in Nederland is Groen nog steeds niet gevonden.

De studente verdween bijna dertig jaar geleden nadat ze met haar fiets naar huis vertrok van een feestje van een Maastrichtse studentenvereniging. Sindsdien is ze spoorloos.

Donderdag is er in België een tv-uitzending over de vermissing. Ook zijn de websites van de stichting vertaald in het Duits en Frans.