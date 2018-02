Zussen Holleeder willen in geheim getuigen

Sonja start maandag met de getuigenis tegen haar broer. Maar ze doet dat liever alleen voor de ogen van advocaten, rechters, officieren en haar broer Willem.

„Als Willem tijdens de inhoudelijke behandeling bepaalde dingen zei, riep dat reacties op. Dat vonden ze best heftig. Ze voelen zich vrijer om achter gesloten deuren te praten, ook omdat ze over andere mensen moeten spreken”, legt Peter R. de Vries uit. „Ze vinden dit voor hun eigen veiligheid prettiger. Ook omdat daar minder reactie op komt.”

Overigen hebben Astrid en Sonja laten weten dat ze zich neerleggen bij het oordeel van de rechtbank. Als die liever wil dat ze in het openbaar hun verklaringen afleggen, dan zullen ze daarmee akkoord gaan.

Nieuwe fase

Het strafproces tegen Holleeder gaat komende week een nieuwe fase in. Na ’De Neus’ zelf vijf dagen lang zelf te hebben ondervraagd en de eerste confrontaties met de verklaringen die zijn zussen en zijn ex Sandra den Hartog aflegden, richt de rechtbank de pijlen komende week op Sonja, volgens Holleeder.

„Zijn lievelingszussie”, noemde Willem Holleeder zijn oudste zus Sonja op vrijdag 9 februari, vlak voordat hij in de rechtszaak overmand werd door emoties en brak. Hij „snapte er helemaal niets van” dat ze bij justitie „al die onzinverhalen” over hem had opgehangen. „Ik heb haar nooit wat aangedaan. En ik hou van haar, tot de dag van vandaag”, sprak hij.