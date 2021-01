Nieuwe oranje vleermuis ontdekt in Guinee

Het kwam als een enorme verrassing voor de Amerikaanse vleermuisdeskundige Winifred Frick van Bat Conservation International. In 2018 was hij samen met wetenschappers van onder meer de Kameroense Universiteit van Maroua in het Guineese Nimba-gebergte om een bepaalde bedreigde vleermuissoort te onderzoeken. Hun missie veranderde toen er een oranje diertje in hun vangnet terecht kwam.

Onderzoek wees al snel uit dat het ging om een totaal nieuwe en nooit beschreven soort, die inmiddels Myotis Nimbaensis is gedoopt. De vondst werd vorige week officieel bekend gemaakt. „In een tijdperk van massale uitsterving biedt deze ontdekking een sprankje hoop”, aldus Frick in een interview met het Amerikaanse Museum voor Natuurgeschiedenis, verwijzend naar cijfers van de Verenigde Naties. Hieruit blijkt dat er de afgelopen tien jaar minstens 160 diersoorten zijn uitgestorven.

Inmiddels heeft de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN) laten weten dat 35.765 van de 128.918 dieren die op de rode lijst staan, met eenzelfde lot worden bedreigd.

De kans is groot dat de oranje vleermuis op diezelfde lijst terecht zal komen. Frick en zijn collega’s hopen dan ook dat hun ontdekking zal leiden tot betere vleermuizenbescherming. Dat is hard nodig: hoewel het imago van deze dieren er sinds de coronapandemie niet op vooruit is gegaan, spelen ze een enorm belangrijke ecologische rol. Ze eten bijvoorbeeld insecten die dodelijke ziektes kunnen overbrengen. Malariamuggen, bijvoorbeeld.

Intussen zijn wetenschappers in Madagaskar tegen een kameleonsoort aangelopen waarvan ze dachten dat hij min of meer was uitgestorven. Het beestje was namelijk voor het laatst in 1913 gezien. De verbazing was daarom groot toen de biologen 15 exemplaren aantroffen in een overwoekerde hoteltuin.