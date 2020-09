Meisje (2) verdronken in Rotterdam

Rond 19:30 uur kreeg de politie een melding dat er een meisje vermist was. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten was het kind aan het spelen in de speeltuin en verdween ze uit het zicht van haar ouders. Een wijkagent was toevallig in de buurt en zodoende werd er snel een grote zoekactie opgezet.

In eerste instantie doorzocht de politie de woonwijk, maar daar ontbrak elk spoor van haar. Rond 20:00 uur werd het kind in het water aan de Sterkenburgsingel gevonden. Ze is direct uit de vijver gehaald en gereanimeerd. Helaas mocht dit niet meer baten.

De politie noemt het een noodlottig ongeval. „De ouders letten even niet op en het meisje is waarschijnlijk in het nabijgelegen water gevallen. Ze had haar jas nog aan, dus ze was zwaar en zakte naar de bodem. Ze kon natuurlijk nog niet zwemmen.”

De ouders zijn opgevangen door de hulpdiensten.