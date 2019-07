Laatste premier onder Kaddafi vrijgelaten

Het ministerie van justitie in Tripoli zei dat Mahmoudi om gezondheidsredenen op vrije voeten was gesteld, om in een ziekenhuis behandeld te worden. Wat de voormalige premier mankeert, is niet bekendgemaakt.

Samen met acht andere hoge functionarissen van het Kaddafi-regime kreeg hij de doodstraf voor zijn rol in de bloedige onderdrukking van de opstand tegen de dictator, die in 2011 werd afgezet en gedood. Mahmoudi werd aangehouden toen hij probeerde naar Tunesië te vluchten.

