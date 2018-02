Orbán dreigt kritische organisaties te sluiten

Het Hongaarse parlement opent dinsdag het debat over een pakket wettelijke maatregelen die nieuwe repressie betekent voor ngo’s die actief zijn in het vluchtelingenwerk. Het voorstel is een fiscale boete van 25 procent op materiële hulp uit het buitenland te introduceren.

Hoge boetes

Verder moeten de organisaties over een vergunning van het ministerie van Binnenlandse Zaken beschikken en krijgen hun medewerkers een verbod zich op te houden in de grensgebieden van Hongarije. NGO’s die zich niet aan de bepalingen houden, kunnen hoge boetes tegemoetzien en uiteindelijk door de overheid worden ontmanteld.

De regering-Orbán heeft in het Hongaarse parlement een twee derde meerderheid nodig voor een wet die het mogelijk maakt ngo’s te verbieden. Die steun is er momenteel niet. Er wordt dan ook rekening mee gehouden dat dit wetsontwerp of zelfs het hele pakket maatregelen pas na de parlementsverkiezing op 8 april in stemming wordt gebracht. Orbáns Fidesz-partij worden reële kansen toegedicht twee derde van de zetels te bemachtigen.