Oppositie Zimbabwe claimt overwinning na omstreden verkiezingen

De kiescommissie stelde zaterdag dat Mnangagwa van de ZANU-PF-partij 52,6 procent van de stemmen behaalde. Oppositieleider Chamisa zou 44 procent van de stemmen hebben gekregen, maar via berichtendienst X liet zijn partij al meteen weten dat de telling haastig en zonder extra controle is gebeurd. Ook de vorige presidentsverkiezingen in 2018 waren door de partij in twijfel getrokken.

Een team internationale waarnemers van de Europese Unie constateerde in aanloop naar de stemming intimidatie en geweld tegen opposanten. Zo werden onder meer plaatselijke mensenrechtenactivisten gearresteerd.

De 80-jarige Mnangagwa, bijgenaamd de krokodil, volgde in 2017 de dictatoriale Robert Mugaba op. Hun partij ZANU-PF is daarmee al meer dan veertig jaar ononderbroken aan de macht. Ondertussen is de band met het Westen bekoeld. Zo legden de Verenigde Staten Mnangagwa’s zoon sancties op wegens corruptie.