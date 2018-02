Kattenbeul teistert Tilburgse wijk

Nadat de kat van haar Italiaanse buurvrouw drie dagen niet was thuisgekomen, kwam het beestje uiteindelijk gehavend terug. De kat had een schotwond op zijn kop en zijn haren waren weg geschroeid. Volgens de Tilburgse is er zuur over het arme dier heen gegooid, zegt ze tegen Omroep Brabant.

Vergiftigd

Volgens Kimberley is dit lang niet het eerste incident. „De buurvrouw heeft vier katten. De lapjeskat en tijgerkat hadden al schotwonden onder de kaak en bij de billen. En ook andere katten in de wijk Korvel zijn het slachtoffer geworden. Meerdere katten zijn vergiftigd, die zien we met bruis op de mond dood gaan. Maar niemand doet aangifte, omdat er toch geen spoor van de daders is.”

Kimberley, die zelf acht katten heeft, houdt haar huisdieren binnen op een afgesloten plaats. Ze wil graag weten wie er toch zo’n hekel aan katten heeft. “Er zijn veel vogeltjesboeren in de buurt en mensen met vijvers, misschien moet je het daar zoeken.”