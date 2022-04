Noorse duikster gered in Maleisië, Nederlandse tiener nog vermist

De Noorse duikster (links) nadat ze is gered. Ⓒ ANP / EPA

KUALA LUMPUR - Een vermiste Noorse duikster is voor de kust van Maleisië gevonden, maar drie anderen, onder wie een 14-jarige Nederlandse jongen, worden nog steeds vermist. De 35-jarige Noorse was volgens plaatselijke media de duikinstructrice van het groepje dat woensdag was gaan scuba-duiken bij het eilandje Tokong Sanggol voor de zuidoostkust. De man die de duikers in zijn bootje had meegenomen, sloeg woensdag rond het middaguur alarm omdat ze niet meer opdoken.