CDA: Zijlstra had leugen direct moeten melden

“Je kan niet rondlopen in zo’n functie met in je hoofd: ‘dit komt niet uit’.” Buma zei dat hij daarom ook de aanloop naar dit aftreden ‘teleurstellend’ vond. Als Zijlstra het voor zijn aantreden als minister van Buitenlandse Zaken had gezegd, weet Buma niet of de VVD’er minister had kunnen worden: “Dat kan ik nu achteraf niet bepalen, maar dan had je het in elk geval geweten en mee kunnen wegen.”

Inschattingsfout

Desondanks zegt Buma achteraf dat hij het geen inschattingsfout van zichzelf vindt dat hij niet direct op Zijlstra’s aftreden aanstuurde toen hij vorige week van de leugen hoorde. De CDA’er hield er rekening mee dat aftreden een mogelijkheid was, maar: “Mijn hoop was dat dat niet hoefde.” Buma zag nog een mogelijkheid voor Zijlstra, die hij prijst om zijn rol in de formatie. “Omdat snel je fout erkennen ook een belangrijk fenomeen is.” De CDA-leider had door dat het ‘heel moeilijk’ ging worden toen er ook getwijfeld werd aan wat Poetin nou precies gezegd had in zijn datsja.

’Gekozen burgemeester goed denkbaar’

In het Twentse politieke café zei Buma onder meer dat hij een gekozen burgemeester ‘heel goed denkbaar’ vindt op termijn. Maar via wat voor model, een direct gekozen burgemeester of een die door de gemeenteraad wordt gekozen, daar is regeringspartij CDA nog niet precies uit.

Buma vindt het goed dat er in het parlement nu een motie wordt aangenomen waarmee de Kamer de Armeense genocide erkent. Dat ligt in Turkije erg gevoelig, maar dat mag volgens Buma geen reden zijn om feiten niet te benoemen. “Als partij moeten we kunnen zeggen wat vinden”, zegt Buma. “Het is aan Turkije om daar volwassen of minder volwassen mee om te gaan.”