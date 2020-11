Twee Nederlanders opgepakt na plofkraak Duitsland

De verdachten zijn een 30-jarige Nederlander en een 26-jarige man die de Nederlandse, de Spaanse en de Marokkaanse nationaliteit heeft. Ze probeerden afgelopen zaterdag in de vroege ochtend een geldautomaat in de plaats Neheim, ten oosten van Dortmund, op te blazen. Toen dat mislukte, sloegen ze op de vlucht, maar het lukte agenten om het duo te arresteren.

Het Openbaar Ministerie in de deelstaat Rijnland-Palts doet al sinds juni onderzoek naar een Nederlandse bende die plofkraken in Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen zou hebben gepleegd.

Duitsland heeft al langer last van Nederlanders die daar plofkraken plegen. Na de explosie slaan ze, met of zonder buit, vaak op de vlucht in razendsnelle auto’s. Daarbij halen ze halsbrekende toeren uit om achtervolgende agenten af te schudden. Duitsland spreekt daarom van de ’Audi-bede’.