Turkse haatpropaganda weer verspreid

Eerder viel het boek op de mat in woningen in Den Haag en Amsterdam. In Rotterdam, waar de boeken ook werden verspreid, stelden Leefbaar Rotterdam en de VVD raadsvragen. Ook in België is het boekje bekend. In totaal zijn er naar schatting zo’n 150.000 exemplaren in brievenbussen gestopt.

Veel inwoners zijn niet te spreken over de ongevraagde post. “Er staan echt vreselijke teksten en plaatjes in, zeer ongeschikt voor kinderen,” zegt een inwoner van Hengelo tegen de Tubantia. Edwin Polmann uit Enschede zegt: “Normaal sparen wij het oud papier op, maar hiervoor ben ik gisteravond speciaal naar de papiercontainer gegaan.” Zijn stadsgenoot Esther Keppels noemt de post ‘een beetje beangstigend’.

Wie Harun Yahya eigenlijk is? Dat lees je in de reportage ’Anti-PKK propaganda op de mat’ van onze verslaggevers Koen Nederhof en Sophie Kluivers.