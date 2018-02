Oma heeft sjans

De 70-jarige Ria tijdens de Senioren Speed Dating. Ⓒ HOETINK, ROBERT

Enschede - Het taboe van daten op latere leeftijd moet vandaag nog de wereld uit, want ouderen hebben alle recht op liefde. Maar vaak is er dan wel een extra duwtje in de rug nodig. Dat merken ’liefdesmakelaars’ Saskia Schreurs en Evelien Hondebrink van datingorganisatie Samen Wille, waar 55-plussers via speeddates op zoek gaan naar een nieuwe relatie. „Op een gegeven moment ga je toch denken: wordt het niet eens tijd?”, bekent een deelnemer haast verontschuldigend.