LIVE | Eerste zeer strenge vorst van de winter gemeten

Op 16 januari 2013 noteerde weerstation Herwijnen met -18,0 graden de vorige lokale zeer strenge vorst. Voor de meeste andere weerstations is februari 2012 de laatste keer.

Bij temperaturen beneden -10,0 graden is sprake van strenge vorst. Zeer strenge vorst (-15 en kouder) is in ons land een zeldzaamheid. In de klimaatperiode 1991-2020 kwam het in dertien winters op één of meerdere stations minstens één dag tot zeer strenge vorst.

Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen rond het winterweer. Dit artikel wordt doorlopend van updates voorzien.

Temperaturen beneden -15 graden worden in Nederland meestal behaald wanneer vanuit het oosten of noordoosten de koudst mogelijke lucht wordt aangevoerd. Ook moet het niet te hard waaien en helder zijn, zodat de temperatuur als een baksteen kan dalen.

De meeste nachten met zeer strenge vorst vinden plaats als er een sneeuwdek ligt. Boven de sneeuw kan het extra afkoelen. Sneeuw zorgt er namelijk voor dat warmte uit de bodem niet in de lucht terecht kan komen en stimuleert wel de afkoeling.

Diepvriestemperaturen van -18 graden of lager komen in Nederland nog minder vaak voor. Deze eeuw telt slechts tien dagen waarop het buiten net zo koud was als in de diepvriezer in een deel van land. De laagste temperatuur ooit in Nederland werd gemeten op 27 januari 1942. Het nationale kouderecord staat op -27,4 graden.

7.46 Strooiwagens

Voor de liefhebbers: de strooiwagens van Rijkswaterstaat zijn hier live te volgen.

7.08 Spitsstroken ingesneeuwd

De eerst files ontstaan door onder meer ingesneeuwde spitsstroken. Op de A15 en A27 zorgt dat voor vertraging.

7.03 Winterproof?

06.56 NS: alleen sprinters

De NS laat voorlopig alleen sprinters rijden. „Ook afgelopen nacht heeft het hard gevroren. Vrieskou en vocht zorgen naar verwachting voor ijsafzetting aan bovenleidingen. Daarom rijden we vandaag een aangepaste dienstregeling met voornamelijk sprinters. Deze stoppen ook op kleine stations zodat we zoveel mogelijk reizigers naar hun plaats van bestemming kunnen brengen”, aldus NS. „De situatie op het spoor blijft echter onzeker, we adviseren u als dat mogelijk is uw reis uit te stellen.”

Om de bovenleidingen schoon te houden, liet spoorbeheerder Prorail afgelopen nacht treinen rijden. Ook dinsdag staan monteurs en hulplocomotieven klaar om storingen zo snel mogelijk te verhelpen.

06.45 ’Pas rijstijl aan’

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers. „Moet je de weg op? Vertrek op tijd en pas je rijstijl aan de omstandigheden aan.”

6.38 ’Verraderlijk glad’

In het hele land geldt code geel vanwege gladheid door sneeuwresten en bevriezing. Volgens de ANWB is het dinsdagochtend vooral in het zuidoosten verraderlijk glad.

6.23 Vrachtwagenongeluk, A1 dicht

In alle vroegte ging het op de A1 richting Duitsland mis.