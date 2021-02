LIVE | NS: woensdag alleen sprinters en klein aantal intercity’s

De ANWB kreeg maandag zeker 6500 pechmeldingen binnen en verwacht datzelfde aantal ook op dinsdag. Dat is ongeveer het dubbele van het aantal pechgevallen dat de ANWB normaal gesproken te verwerken krijgt.

Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen rond het winterweer. Dit artikel wordt doorlopend van updates voorzien.

En hoewel de snelwegen beter begaanbaar zijn, kan het in woonwijken en op lokale wegen nog glad zijn. In steden en dorpen zijn nog genoeg straten te vinden waar je moet oppassen, laat de woordvoerder weten.

16.20 NS rijdt woensdag alleen met sprinters en aantal intercity’s

NS en ProRail werken ook woensdag met een aangepaste dienstregeling vanwege de strenge vorst. NS zet vooral Sprinters in. Op enkele trajecten rijden ook intercity’s.

Vrieskou en vocht zorgen voor ijsafzetting aan bovenleidingen. Zogenoemde opstelterreinen en onderhoudsbedrijven zijn moeilijk bereikbaar door wisselstoringen en daarom kan een deel van de treinen niet worden ingezet voor de dienstregeling.

14.14 Automobilisten tegen elkaar gekropen in vrieskou Duitsland

Duizenden automobilisten in Duitsland hebben in de nacht van maandag op dinsdag uren vastgezeten in de file door hevige sneeuwval. Ook Duitsland heeft in jaren niet meer te maken gehad met zulke hevige sneeuwval.

Op de snelweg rond de stad Bielefeld stonden mensen zestien uur lang in de file. De verkeersopstopping ontstond door vrachtwagens die niet meer vooruitkwamen in de sneeuw. De lengte van de file was ongeveer 37 kilometer. Dinsdagochtend konden de laatste auto's pas vertrekken uit de file.

In andere delen van het land stonden automobilisten ook uren vast. Op beelden is te zien hoe mensen tegen elkaar aankruipen voor warmte en klagen dat ze al uren niets gegeten hebben.

Minister van Transport Andreas Scheuer adviseerde Duitsers al eerder om zeker tot woensdag niet met de auto op pad te gaan als dat niet noodzakelijk is.

Vooral het noorden en oosten van Duitsland zijn zwaar getroffen door de sneeuwval. Net als in Nederland wordt het in Duitsland de komende dagen nog kouder, de temperatuur kan lokaal zakken tot -18. De treindiensten ondervinden ook stevige hinder door het winterweer. Veel treinen rijden niet meer.

12.20 Veerboten alleen overdag

Rederij Doeksen, die op Vlieland en Terschelling vaart, laat geen veerboten meer in het donker varen vanwege de ’ijsboeien’ die Rijkswaterstaat onlangs in de Waddenzee heeft geplaatst. Die vervangende boeien zijn grotendeels onverlicht, meldt Doeksen, waardoor er bij duisternis niet gevaren kan worden.

De rederij vaart vanaf woensdag met een aangepaste dienstregeling. Ook kunnen de overtochten langer duren door ijsgang, wat inhoudt dat er drijfijs op de vaarroute ligt.

De ijsboeien, ook wel ijssparren, zijn pilaarvormig en beter tegen het ijs bestand dan de reguliere lichtboeien, die de vaarwegen van de scheepvaart markeren. Ook kunnen de normale boeien door het ijs van hun plaats gedrukt worden of onder water belanden.

11.35 Gevaar door vallende ijspegels en sneeuw

Vallend ijs zorgt voor een gevaarlijke situatie bij een Aldi aan het Cambuurplein in Leeuwarden. Langs de regenpijp van het winkelpand was een ijsophoping ontstaan. Tijden het verwijderen van het ijs door de brandweer konden de klanten de winkel niet in of uit.

IJspegels dreigen voor de ingang van de Aldi in Leeuwarden naar beneden te vallen. Ⓒ AS Media

Doordat de zon de komende dagen flink gaat schijnen, is het mogelijk dat ophopingen van ijs en sneeuw in beweging komen.

Sneeuw en ijs hangt aan het dak van een appartementencomplex aan de Ouverture in Eindhoven. De brandweer komt ook daar in actie om ongelukken te voorkomen.

Maandagavond werd de Westerscheldetunnel nog tijdelijk afgesloten omdat ijspegels boven de snelweg verwijderd moesten worden.

11.10 Gemalen

Waterschappen kunnen niet overal in het land meewerken aan schaatspret. Het is niet overal mogelijk om gemalen stil te leggen, zodat het ijs op sloten en vaarten sneller en mooier groeit. Met name in gebieden die ook te maken hebben met het hoge water in de rivieren kan dat voorlopig nog niet, waarschuwt de Unie van Waterschappen dinsdag.

10.59 Schiphol: vertragingen verleden tijd

Op luchthaven Schiphol lijken de problemen door het winterweer voorbij. Vertragingen als gevolg van de sneeuw en de gladheid zijn verleden tijd. De meeste vluchten worden dinsdag volgens schema uitgevoerd.

Eindhoven Airport waarschuwt op zijn site nog wel voor eventuele vertragingen en annuleringen.

10.45 Zoutvoorraad slinkt

De zoutvoorraad van Rijkswaterstaat in Baarn slinkt. 2500 van de 3000 ton voorraad strooizout is weggereden. Dag en nacht worden vanuit dit punt de A1, A27 en A28 tussen knooppunt Eemnes, klaverblad Hoevelaken en Utrecht verzorgt. De voorraad zout wordt snel weer aangevuld.

10.37 Dienstregeling deels terug naar normaal

De openbaar vervoersbedrijven Keolis, Arriva en Connexxion hebben dinsdagochtend op de meeste trajecten hun normale dienstregeling weer hervat. Alleen in Gelderland, Drenthe en Overijssel gelden uitzonderingen vanwege het winterweer.

10.30 Kleumende pinguïns

Burgers’ Zoo haalt vijftien zwartvoetpinguïns naar binnen vanwege langdurige kou in combinatie met stevige nachtvorst.

10.17 Hoe lang houdt de kou aan?

Tenminste tot en met dit weekend blijft het ijskoud in Nederland, meldt Weeronline. Daarbij vriest het dag en nacht, dag in dag uit. Daardoor groeit het ijs alleen maar aan en smelt niks weg.

„Na het weekend wordt de verwachting onzeker. De kans dat het zo koud blijft met de hele dag vorst is in het noordoosten 70% en daalt daarna naar 50%. In het zuidwesten is de kans op ijsdagen 30-40%. In het koude scenario kan het ijs dan 15-20 centimeter dik worden. Normaal zou dat voldoende zijn voor een Elfstedentocht, mits het op de hele route zo dik is en er niet teveel plekken met sneeuwijs of dun ijs in de route aanwezig zijn”, aldus Jaco van Wezel van Weeronline.

Een winterse zonsopkomst aan het IJsselmeer in Volendam. Ⓒ Nick Tol

10.14 Sneeuw hier en daar spelbreker voor mooi natuurijs

Op veel plaatsen ontstaat deze week prachtig schaatsijs, maar dat is niet overal het geval. Vooral in sloten en kleine vaarten heeft zich door de zware sneeuwval sneeuwijs gevormd, meldt Weeronline.

„Sneeuwijs is een soort bruine slurrie, denk aan een slush puppy, die bevriest en erg broos is. Sneeuwijs is en blijft lang erg onbetrouwbaar. Juist de grote wateren vriezen deze week mooi dicht, waardoor komend weekend volop geschaatst kan worden”, aldus Jaco van Wezel van Weeronline „Opvallend is dat het ook op delen van de Elfstedenroute tot sneeuwijs is gekomen. Onder andere de Bonkevaart in Leeuwarden ligt er slecht bij en ook vanuit Franeker kwamen meldingen van sneeuwijs.”

Op veel plekken heeft sneeuw het natuurijs geen goed gedaan. Dat geldt niet voor de grotere meren, die later dichtvriezen. Ⓒ Nick Tol

De grote meren liggen in Friesland nog wel open en juist daar vormt zich deze week een prachtige ijsvloer. Dit weekend kan het ijs daar zo’n 10 centimeter dik zijn. Vanaf 12 centimeter is het ijs dik genoeg om met meerdere mensen veilig te kunnen schaatsen.

In het midden en oosten, waar het nog wat kouder wordt dan in Noord-Nederland, kan de ijslaag dit weekend op plassen van een meter diep ongeveer 10 tot 14 centimeter dik zijn. Op plekken waar geen sneeuwijs ligt kan dan op grote schaal worden geschaatst.

9.45 Pakketjes later

In sommige delen van het land, en dan met name in het Noorden en het Oosten, wordt de bezorging van post en pakketten nog altijd bemoeilijkt door de sneeuw. PostNL stuurt, waar het veilig kan, alle post- en pakketbezorgers de straat op, ook om opgelopen achterstanden in te lopen, maar kan niet garanderen dat alle post en pakketten bezorgd of opgehaald worden.

PostNL geeft nog altijd prioriteit aan het bezorgen van voedsel en farmaceutische producten. Verder hebben rouwkaarten en medische post voorrang.

9.33 Rijkswaterstaat: minder problemen

De ochtendspits heeft volgens Rijkswaterstaat niet tot grote problemen geleid.

9.12 Toch nog sneeuw voor de Wadden

Terwijl in vrijwel het hele land de afgelopen dagen een dik pak sneeuw viel, kregen de Wadden juist minder sneeuw te zien. Mogelijk komt daar vanaf vandaag verandering in, meldt Weeronline. De noordoostenwind blaast sneeuwbuien naar de eilanden, waardoor er meerdere centimeters sneeuw kunnen vallen. In de rest van het land is het droog en ijzig koud.

9.03 NS: groot deel sprinters rijdt zoals het moet

Het treinverkeer lijkt dinsdag soepeler te verlopen dan de dagen ervoor. De Nederlandse Spoorwegen geven aan dat ongeveer 75 procent van de stoptreinen (Sprinters) rijdt zoals het moet.

In Noord-Holland en Flevoland zijn er wel problemen met sneeuwduinen op het spoor. Alleen in het midden van het land zijn er nog af en toe wisselstoringen. Het blijft kwetsbaar, benadrukt de zegsman van de NS. Maar: „Het gaat beter dan maandag.”

Door de hevige sneeuwval zijn er sinds zondag veel storingen op het spoor. Onderhoudsteams van spoorbeheerder ProRail zijn sinds zondag bezig wissels sneeuwvrij te maken zodat de treinen kunnen rijden. Door de harde wind belandde er zondag en maandag steeds nieuwe sneeuw in de wissels. Dinsdag is er minder wind.

NS laat tijdens de vanwege het winterweer aangepaste dienstregeling alleen Sprinters rijden. Die stoppen ook op kleine stations zodat zoveel mogelijk reizigers naar de plaats van bestemming kunnen worden gebracht.

8.57 Strooiroutekaart

Sommige Nederlandse gemeenten stellen een zogenoemde strooiroutekaart beschikbaar aan hun inwoners. Zo kan er een veilige en begaanbare weg richting basisschool of de supermarkt worden gevonden, bijvoorbeeld door de straten van Utrecht.

8.32 Zo koud was het afgelopen nacht

Voor het eerst sinds 16 januari 2013 heeft de thermometer op een officieel Nederlands weerstation een waarde beneden -15 graden aangegeven. In het Gelderse Hupsel werd afgelopen nacht -15,4 graden gemeten, meldt Weeronline. Daarmee is officieel sprake van lokale zeer strenge vorst.

Op 16 januari 2013 noteerde weerstation Herwijnen met -18,0 graden de vorige lokale zeer strenge vorst. Voor de meeste andere weerstations is februari 2012 de laatste keer.

Bij temperaturen beneden -10,0 graden is sprake van strenge vorst. Zeer strenge vorst (-15 en kouder) is in ons land een zeldzaamheid. In de klimaatperiode 1991-2020 kwam het in dertien winters op één of meerdere stations minstens één dag tot zeer strenge vorst.

8.15 Zonnetje op winterse dag

De komende dagen zal de zon vaker te zien zijn, waardoor het ook minder koud aanvoelt.

7.46 Strooiwagens

Voor de liefhebbers: de strooiwagens van Rijkswaterstaat zijn hier live te volgen.

7.08 Spitsstroken ingesneeuwd

De eerst files ontstaan door onder meer ingesneeuwde spitsstroken. Op de A15 en A27 zorgt dat voor vertraging.

7.03 Winterproof?

Is Nederland nog wel winterproof? ’We zijn dit niet meer gewend’

06.56 NS: alleen sprinters

De NS laat voorlopig alleen sprinters rijden. „Ook afgelopen nacht heeft het hard gevroren. Vrieskou en vocht zorgen naar verwachting voor ijsafzetting aan bovenleidingen. Daarom rijden we vandaag een aangepaste dienstregeling met voornamelijk sprinters. Deze stoppen ook op kleine stations zodat we zoveel mogelijk reizigers naar hun plaats van bestemming kunnen brengen”, aldus NS. „De situatie op het spoor blijft echter onzeker, we adviseren u als dat mogelijk is uw reis uit te stellen.”

Om de bovenleidingen schoon te houden, liet spoorbeheerder Prorail afgelopen nacht treinen rijden. Ook dinsdag staan monteurs en hulplocomotieven klaar om storingen zo snel mogelijk te verhelpen.

06.45 ’Pas rijstijl aan’

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers. „Moet je de weg op? Vertrek op tijd en pas je rijstijl aan de omstandigheden aan.”

6.38 ’Verraderlijk glad’

In het hele land geldt code geel vanwege gladheid door sneeuwresten en bevriezing. Volgens de ANWB is het dinsdagochtend vooral in het zuidoosten verraderlijk glad.

6.23 Vrachtwagenongeluk, A1 dicht

In alle vroegte ging het op de A1 richting Duitsland mis.