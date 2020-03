’Je kunt een compleet minderwaardig mondkapje maken zonder dat het te zien is’

Werknemers van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen maken zelf mondkapjes omdat er in heel Nederland niet genoeg zijn. Ⓒ ANP

Peking - Overheden en ziekenhuizen over de hele wereld zijn vanwege de coronavirusuitbraak massaal op zoek naar mondkapjes. Het bezit van het benodigde certificaat is echter geen garantie voor hoge kwaliteit, zo blijkt uit de Chinese partij van 600.000 mondkapjes die bij inspectie in Nederland als ondermaats zijn beoordeeld.