PvdO: ’Halsema liever naar talkshow dan in raad moties oplezen’

„Het voorzitten van de gemeenteraad is gewoon haar belangrijkste taak als burgemeester”, zegt Wil van Soest, fractievoorzitter van de PvdO. „Daarbij aanwezig zijn zou altijd voorrang moeten hebben. Het lijkt wel of ze de gemeenteraad een minder leuk onderdeel van haar werk vindt – zeker gezien de stortvloed aan moties die ze met grote tegenzin opleest – en liever naar een tv-show gaat.”

Van Soest: „Maar je kunt ook een locoburgemeester naar een talkshow sturen.”

Vorige week zat Halsema, terwijl de raad die avond werd voorgezeten door plaatsvervangend voorzitter Rik Torn, enkele uren later wél bij tv-programma Op1. „Ik erger me hier kapot aan”, zegt Van Soest, die erop wijst dat dit onder burgemeester Van der Laan veel minder gebeurde. „Wij zitten als raad altijd twee volle dagen en avonden in vergadering en de burgemeester laat zich dan te pas en te onpas vervangen. De raadsvergaderingen staan ruim van tevoren gepland en alleen in uiterste nood zou de burgemeester zich moeten laten vervangen. Het voorzitten van de raad is haar hoofdtaak en geen bijbaantje. Zelfs toen Van der Laan al zeer ernstig ziek was, zat hij er”, aldus van Soest.

Burgemeester Halsema reageerde maandag niet op de verwijten van de PvdO.