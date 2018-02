VIDEO - Frans bommetje

Amsterdam - Renault heeft een rijke historie met snelle boodschappenauto’s. Met de 5 GT Turbo was het midden jaren tachtig de concurrentie te snel af. Met amper 800 kg en 115 pk was het een echt Frans bommetje verpakt in een agressieve outfit. Met heerlijk brede spatborden, lekkere striping en fraaie lichtmetalen wielen. In een nieuwe aflevering van Peters Proefrit rijdt Autovisie testredacteur Peter Hilhorst de Renault 5 GT Turbo Phase 1.