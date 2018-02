Rutte heeft gehuild om Zijlstra

De minister-president stelt dat hij „enorme emotie” bij het aftreden voelde. Toen hij dinsdagochtend, voor het debat met de Kamer, bij Zijlstra langs kwam, hebben de twee samen op de afgelopen tijd terug gekeken. En daarbij vloeiden tranen, bevestigde Rutte. Terugkijkend erkent de premier nog steeds dat hij in de afhandeling van deze situatie „een inschattingsfout” heeft gemaakt. „Maar ik laat iemand niet zomaar vallen.”

’Echt een kanjer kwijt’

Volgens Rutte is het kabinet „echt een kanjer” kwijtgeraakt. Desgevraagd zegt de VVD-leider dat het een „heel goed idee” zou zijn als een vrouw Zijlstra opvolgt als minister van Buitenlandse Zaken.

Premier Mark Rutte vindt de samenwerking met de PVV de grootste fout in zijn politieke carrière. Hij noemt bij WNL zijn eerste kabinet, waarin de partij van Wilders een gedoogrol speelde, ’een experiment’. Op de vraag of hij helemaal niet met de partij had moeten samenwerken zegt hij dat echter ook weer niet te weten, omdat die partij veel stemmen kreeg.

In de uitzending zegt Rutte dat hij in Klaas Dijkhoff, momenteel VVD-fractieleider in de Tweede Kamer, nu al een geschikte opvolger ziet. „Ik vind het een uitzonderlijk talent.” Diezelfde Dijkhoff zegt vanavond in een uitzending van College Tour echter dat hij ’niet bij voorbaat te porren’ is voor het premierschap.

Tikje voor Baudet

Thierry Baudet, de voorman van Forum voor Democratie, krijgt een tikje van de premier in het WNL-programma. Een campagnespotje van Baudet over de ’aftapwet’ waarin gezegd wordt dat de nieuwe wet regelt dat de overheid straks bijvoorbeeld kan kijken met wie je date, noemt Rutte ’nepnieuws’. Rutte zegt dat hij nog niet met Baudet, zonder camera’s, om tafel heeft gezeten. „Het zit me heel erg dwars dat hij twijfel heeft gezaaid over de onafhankelijkheid van het MH17-onderzoek.”

