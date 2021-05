RIVM vervangt programmadirecteur coronavaccinaties Jaap van Delden

Het vertrek van Van Delden heeft volgens het RIVM niets te maken met het geruchtmakende interview dat hij eind april gaf in het AD. Toen stelde hij het te ‘begrijpen’ als 65-plussers een paar weken langer wilden wachten zodat ze niet het vaccin van AstraZeneca maar dat van Pfizer zouden krijgen. Hij zei ook dat AstraZeneca al snel niet meer nodig zou zijn als de vaccinatiecampagne eenmaal op gang was gekomen.

Huisartsen reageerden daar woedend op, omdat ze zich toch al de blaren op hun tong moeten praten om mensen uit die leeftijdsgroep te overtuigen van de veiligheid en effectiviteit van het vaccin. Het RIVM ging daarop door het stof.

„Maar al in november is afgesproken dat Van Delden dit voor ongeveer een half jaar zou doen”, zegt een RIVM-woordvoerster. ,,De huidige programmadirectie was tijdelijk aangesteld om het vaccinatieprogramma op te starten. Begin april, al voor het interview, liet Van Delden nogmaals weten toe te zijn aan het einde van de functie. Toen was duidelijk hoeveel dit van je vraagt. Je maakt lange werkweken en hebt geen weekend. Nu de vaccinatiecampagne op stoom is, zetten de nieuwe programmadirecteur en -directie de aansturing voort.”

Van Delden werkte voor november als adjunct-directeur bij het centrum infectieziekten van het RIVM. Daar keert hij niet meer terug, meldt de woordvoerster. ,,Hij gaat nu eerst rust houden en zich daarna oriënteren op een functie buiten het RIVM.”