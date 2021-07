Premium Binnenland

Met eigen camper of boot op de vlucht voor coronaregels

Nu coronaregels de samenleving in een wurggreep houden, zoekt menigeen letterlijk een uitweg over asfalt of water. Luxe is geen vereiste, een op te knappen voer- of vaartuig is vaak al goed genoeg voor de vlucht. „Zolang virologen en ministers onze vrijheid maar nooit meer kunnen inperken.”