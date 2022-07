Rutte positief over EU-lidmaatschap Albanië: ‘Corruptie? Nederland is ook niet perfect’

De kans is groot dat Albanië en Noord-Macedonië binnenkort starten met onderhandelingen over toetreding tot de EU. De twee Balkanlanden zijn al jarenlang kandidaat-lid. Rutte was tot voor kort nog fel tegenstander van EU-lidmaatschap van deze landen, maar daar is hij inmiddels op teruggekomen. Ook in de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor de EU-uitbreiding. De Albanese premier Rama is maandag in Den Haag voor een diner met Rutte.

„Albanië heeft enorme stappen gezet”, zegt Rutte op een vraag over het probleem van corruptie in het land. Albanië bungelt in Europa nog altijd onderaan lijstjes van landen met de minste corruptie. „Wij helpen”, stelt Rutte. „Nederlanders zijn in Albanië om te adviseren hoe ze het land verder kunnen brengen. We bespreken corruptie al jarenlang. Sinds 2014 zijn er grote stappen gezet. Het OM, de Nationale Politie en de Marechaussee werken allemaal samen met de Albanese partners.”

’Opgeschoond’

Volgens Rutte heeft Albanië het rechterlijke systeem flink opgeschoond. Zo zijn corrupte rechters de laan uitgestuurd. „Daardoor zijn er nu wel veel vacatures”, zegt Rutte. „Mensen moeten opgeleid worden: daar helpt Nederland ook bij. We zijn er nog niet. Maar Nederland is ook niet perfect.”

De Albanese premier Rama erkent dat zijn land nog stappen moet zetten. „Als we geen problemen hadden met corruptie, hadden wij gezegd dat wij nú willen toetreden tot de EU”, aldus Rama. „Maar wij zeggen dat niet, omdat we weten dat we nog steeds een hoop werk te doen hebben. Daar is geen twijfel over. Het gaat er niet om of wij volgende week of volgende maand lid worden van de EU. Het gaat erom dat wij een sterke democratie opbouwen, met hulp van Nederland.”