Anita strijdt al 30 jaar tegen snelheidsduivels op plek waar haar zoon werd aangereden

Joyce (39) heeft geen rijbewijs: ‘Ik zag mijn buurmeisje over de motorkap vliegen’

25% van de Nederlandse vrouwen is niet in het bezit van een rijbewijs, weet een onderzoek van het CBS te vertellen. Bij Joyce Glashouwer (39) is dat niet zonder reden. „Ik vertelde dat mijn buurmeisje wel over kon steken, toen er opeens een auto om de bocht kwam en op haar inreed.”