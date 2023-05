’Piekbelasters’ kunnen straks gebruik maken van ’woest aantrekkelijke’ uitkoopregeling

De uitkoopregeling is een cruciaal onderdeel van de stikstofaanpak van minister Christianne van der Wal (Stikstof). De Commissie moest de plannen goedkeuren, omdat de lucratieve regeling zou kunnen neerkomen op verboden staatssteun aan bedrijven. Piekbelasters kunnen tot 120 procent van de marktwaarde van het bedrijf krijgen, zo is het plan. Voorwaarde is wel dat de boeren echt stoppen en dat de veestapel in Nederland dus kleiner wordt. Brussel stelde eerder nog een heel aantal technische vragen over de regeling, waardoor vertraging ontstond.

Natura 2000

Brussel heeft dinsdag besloten om groen licht te geven voor de regeling die van toepassing is op zo’n 3000 veehouderijlocaties die de meeste stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden veroorzaken. „De Nederlandse regelingen van € 1,47 miljard die we vandaag hebben goedgekeurd, zullen de vrijwillige sluiting van veehouderijen met aanzienlijke stikstofdepositie in natuurgebieden mogelijk maken”, reageert Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging).

De subsidie gaat gelden voor melkveebedrijven, maar ook varkenshouders, pluimveeboeren en vleeskalverhouderijen komen in aanmerking. Om een bedrag te krijgen, moet de stikstofuitstoot van de bedrijfslocatie boven een bepaalde waarde uitkomen. Om deze te berekenen, komt een rekentool. Boeren en bedrijven kunnen naar verwachting snel zelf beoordelen of zij in aanmerking komen voor de piekbelastersregeling of een andere regeling die de stikstofuitstoot moet doen afnemen.

Doorstartverbod

Uitgekochte boeren mogen niet op een andere locatie ’dezelfde fokkerijactiviteiten’ starten. Het doorstartverbod geldt voor de hele Europese Unie, zo bevestigde Brussel dinsdag.

Met de plannen wil Van der Wal de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden snel terugdringen. De stikstofruimte die door de regeling onstaat zal -zoals eerder al wettelijk was opgenomen- bij voorrang gebruikt om PAS-melders te legaliseren. Dat zijn zo’n 2500 bedrijven die door geblunder van de overheid buiten hun schuld zonder vergunning zitten. De rest kan worden ingezet om bouwprojecten mogelijk te maken, zoals de bouw van woningen en nieuwe wegen.