Drie mannen gepakt na vondst wapen bij rechtbank Schiphol

Volgens een woordvoerder van de marechaussee zaten twee van hen in een auto toen ze werden gecontroleerd. De derde man zou kleding hebben gebracht bij een gedetineerde die in het complex zat, zo verklaarden ze. Toen marechaussees een verdikking op het been van de 28-jarige man constateerden en dit nader wilden onderzoeken, vluchtte hij en zagen ze dat hij iets in de sloot gooide wat op een vuurwapen leek. Dat is later ook teruggevonden in het water.

De drie mannen zijn aangehouden. Inmiddels zijn de verdachten uit Amsterdam weer vrij. De man uit Duivendrecht zit nog vast en wordt verhoord. „We zijn nog aan het uitzoeken wat ze daar precies deden”, aldus de woordvoerder.