Inbraak bij Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden

Kopieer naar clipboard

Het Keramiekmuseum Princessehof in het centrum van Leeuwarden. Ⓒ ANP / By-Vries

LEEUWARDEN - In de nacht van zondag op maandag is ingebroken in het Keramiekmuseum Princessehof in het centrum van Leeuwarden. De daders hebben voorwerpen meegenomen, maar wat de waarde is, is nog niet bekendgemaakt.