Mogelijk zware windstoten op donderdag

DE BILT - Zware windstoten razen waarschijnlijk over het land donderdag. In de loop van de ochtend kunnen in Zuid-Limburg windstoten van ongeveer 75 kilometer per uur voorkomen, waarna in de middag ook het westen van het land aan de beurt kan zijn. Het KNMI heeft als waarschuwing code geel afgegeven.