‘Tactieken FvD lijken op filmpjes van Denk’

Drie maanden na de verkiezingen staat Den Haag nog steeds stil, en dus is er in de parlementaire podcast Afhameren aandacht voor de sideshows. Politiek commentator Wouter de Winther geeft tekst en uitleg bij de ‘provocerende tactieken’ van Thierry Baudet, de ‘onprofessionele schreeuwpartij’ van Sylvana Simons en de zaak Dion Graus, die maar blijft dooretteren. Uiteraard is er ook een formatie-update, want de ‘zure’ PvdA is haar voorkeurspositie bij VVD en CDA niet meer zeker.