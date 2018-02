Hausse aan nee-zeggers bij donorregister

Om inzichtelijk te maken welk effect de behandeling van de nieuwe donorwet heeft, is door de beheerder van het donorregister (CIBG) besloten om drie weken lang dagkoersen bekend te maken. Gestart werd op de dag van het grote debat over het D66-plan in de Eerste Kamer.

Duidelijk werd meteen dat vooral mensen die absoluut géén orgaandonor willen zijn dat inmiddels kenbaar hebben gemaakt. In de eerste drie dagen waren dat er meer dan 63.000 tegenover zo’n 6400 mensen die een ’ja’ lieten vastleggen. Zo’n 5600 mensen willen de keuze aan iemand anders overlaten.

Overstappers zijn er ook. Die uitslagen ontlopen elkaar niet heel erg veel. Zo’n 14.000 mensen lieten van een ’nee’ een ’ja’ maken, een dikke 16.000 mensen van een ’ja’ een ’nee’.

Het donorregister houdt de dagregistraties drie weken vol. Daarna wordt teruggekeerd naar de oude koers van maandelijkse uitslagen.

Op 1 februari hadden ruim 3,7 miljoen mensen zich laten registreren als orgaandonor, een kleine 1,8 miljoen gaf door dat niet te willen zijn. Meer dan 700.000 laat de keuze aan een ander over.

De nieuwe donorwet werd afgelopen dinsdag met een minieme meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen. Het betekent dat mensen die géén orgaandonor willen zijn zich actief bij het register moeten afmelden. De wet wordt in de zomer van 2020 van kracht. Tot die tijd geldt de oude.