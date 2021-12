Regeerakkoord lekt uit: lastenverlichting en minimumloon gaat omhoog

De lagere belastingen moeten neerdalen via een verhoging van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de eerste schijf en het ouderentarief.

Naar verluidt heeft het tijdens de onderhandelingen het meest geschuurd rond over medisch-ethische kwesties, migratie en de toekomst van het Nederlandse drugsbeleid.

Over dat laatste is een moeizaam compromis tot stand gekomen. Zo gaat het nieuwe kabinet door met de experimenten voor wietteelt, waar D66 zeer aan hecht. Tegelijkertijd wordt veel meer geld geïnvesteerd in de bestrijding van ondermijning, die vaak gerelateerd is aan drugscriminaliteit en maffia. Dat laatste is een speerpunt geweest van het CDA.

Het minimumloon gaat omhoog. De coalitie wil daartoe het initiatief-wetsvoorstel omarmen dat PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk heeft geschreven. Daarin werd voorgesorteerd op een bedrag van 10,80 euro, een euro meer dan nu.

Rekeningrijden

De coalitie wil rekeningrijden voor automobilisten invoeren, maar dit wordt uitgesmeerd over een aantal jaren vanwege hoge invoerings- en aanloopkosten.

Eerder werd al bekend dat de coalitie miljarden vrijmaakt om in stikstofbeleid te steken. Op voorspraak van D66 en CU wordt veel geld vrijgemaakt voor klimaatbeleid. Structureel gaat er ook extra geld naar de defensiebegroting, waar de VVD in haar verkiezingsprogramma reeds voor aan de bel trok.

De fracties van de coalitie bogen zich dinsdag over het concept-akkoord dat maandag door de leiders van de vier partijen werd gesloten. CDA en D66 verklaarden zich in de loop van de middag akkoord met de tekst, VVD en CU volgden aan het begin van de avond.

CDA-leider Wopke Hoekstra zei dat hij nog wel een paar puntjes zou meenemen als de onderhandelaars samen met de informateurs woensdag het akkoord definitief maken. D66-voorvrouw Sigrid Kaag verklaarde na afloop dat het nieuwe regeerprogramma van de coalitie goed is voor het land. Bronnen melden aan De Telegraaf dat de partijleider niet opnieuw minister van Buitenlandse Zaken zal worden in het nieuwe kabinet.

Debat

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het verslag van informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66), waarin Mark Rutte als beoogd premier de opdracht zal krijgen om formateur te worden.

Verwacht wordt dat hij in de eerste week van januari kandidaat-bewindslieden zal ontvangen voor het nieuwe kabinet. De bedoeling is dat in de tweede week van januari de bordes-scène zal plaatsvinden op de trappen van het paleis. Daarna is het debat over de regeringsverklaring, waarin Rutte namens het nieuwe kabinet als premier de coalitieplannen zal verdedigen.