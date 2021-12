Serviër komt vrij uit gevangenis en doodt 4 dagen later zijn gezin en zichzelf

Goranović zou de woning in brand hebben gestoken met een soort explosief, waarna hij zichzelf zou hebben opgehangen. Zowel zijn vrouw als dochters kwamen om het leven.

De vader had in de cel gezeten vanwege huiselijk geweld. Hij was vrijgelaten op voorwaarde dat hij niet naar de woning van zijn gezin zou gaan.

Geweld tegen vrouwen en kinderen komt in Servië naar verhouding vaak voor. Sommige experts wijten dat aan de patriarchale verhoudingen in het Balkanland. Al denken anderen dat ook de trauma's en de sociale ontwrichting die veroorzaakt zijn door de Joegoslavische oorlogen van eind vorige eeuw daaraan ten grondslag liggen.