Krokusvakantie naar de knoppen

„Zo’n zevenduizend vertrekkende passagiers worden hard getroffen. Ook reizigers die vanaf vakantieoorden terug naar huis willen, zullen vandaag stranden. We kijken nog hoe die anders gerepatrieerd kunnen worden.”

De piloten staken in een slepend cao-conflict met Transavia. Zij eisen minder werkdruk, meer loon, betere roosters en meer vrije tijd. Vliegersvakbond VNV gaat niet in op het werkgeversvoorstel om een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen. „Wij vinden dat Transavia onvoldoende garanties biedt om werkroosters soepeler te regelen, terwijl dat bij KLM wel lukt”, aldus een VNV-zegsman gisteravond.

Eerste staking sinds 1995

Het is in Nederland de eerste pilotenstaking sinds 1995. Ondertussen wordt bij Transavia-moeder KLM de druk door de bond ook opgevoerd. Deze week wordt er alvast geflyerd op de luchthaven onder de titel ’Game Over’ om reizigers te waarschuwen. Ook zullen piloten overwerk niet langer honoreren.

In de achterban van de VNV is men verdeeld over de acties. „Het kleine Transavia kan met veertig vliegtuigjes in Europa nog nauwelijks op tegen machtige prijsvechters als easyJet en Ryanair. Realiteitszin is er niet, ze mogen blij zijn dat ze nog bestaan, met KLM als reddingsboei”, zegt een piloot op voorwaarde van anonimiteit tegen deze krant. Piloten verdienen ondertussen nog altijd meer dan een minister.

ANVR-reisbureaus hebben geen enkel begrip voor de Transavia-piloten die in de drukke krokusvakantie gaan staken. „Dat gebeurt weer eens over de rug van hardwerkende Nederlanders die een weekje naar zon of sneeuw willen”, zegt een boze voorzitter Frank Oostdam van brancheorganisatie ANVR.

Dringende oproep

Hij doet een dringende oproep aan Transavia om de cao-kwestie niet te laten escaleren en snel een compromis te bereiken. „Toeristen dreigen massaal de dupe te worden van werkonderbrekingen.”

Het gaat volgens touroperators TUI, Thomas Cook, Sunweb en Corendon deze voorjaarsvakantie om tienduizenden reizigers die een weekje op reis willen. Alle reisorganisaties hebben crisisteams ingericht om gestrande Transavia-passagiers op Schiphol en regionale Nederlandse luchthavens en in het buitenland op te vangen. Reisorganisaties wijzen erop dat de staking van een vliegpartner voor hen overmacht is. Ze zeggen er er alles aan te doen om alternatieven te vinden voor uitgevallen vluchten. Of een andere vakantie aan te bieden.

Op de Transavia-website staat actuele informatie over de vertraagde vluchten. Wie een zogeheten pakketreis heeft geboekt (vlucht, hotel, transfer), heeft een reisovereenkomst met de touroperator. Die heeft zorgplicht.

Teruggave reissom

Als het echt niet anders kan, hebben reizigers recht op teruggave van de reissom, omdat er niet kan worden geleverd. Wettelijke schadevergoeding is niet aan de orde, omdat stakingen ’buitengewone omstandigheden’ zijn, stelt een reisjurist.

Een aantal van de eisen van de piloten is volgens Transavia niet haalbaar. „Die accepteren zou leiden tot onherstelbare schade aan Transavia, waarbij elke dag meerdere vluchten geschrapt zouden moeten worden”, stelt ze vast. De staking kost miljoenen.