Studenten slikken pillen om te blokken

Veel studenten grijpen wel eens naar een medicijn of drug om langer te kunnen doorleren. Ⓒ foto 123RF

Amsterdam - Eén op de negen (geneeskunde)studenten in België gebruikt de medicijnen ritalin, concerta, modafinil of slikt amfetamines. Ze doen dit om zich beter te concentreren, alerter te zijn of om langer door te kunnen leren.