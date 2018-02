Een samenleving zonder stress

Eén op de zeven werkenden heeft last van stress, blijkt uit de vorige week verschenen onderzoeken van het TNO en CBS. TNO vindt de situatie ’zorgelijk’ en wil dat werkgevers de werkdruk verminderen, want anders krijgen werknemers misschien nóg meer stress. Doet me denken aan de uitspraak van Ton Heerts, de voormalige FNV-vakbondsman die werkgevers regelmatig bestraffend toesprak dat zij geen druk mochten uitoefenen op hun werknemers, want het moest wel ’gezellig blijven in ons land’. Tuurlijk, gezellig.