Hemelvaartsdag voor het eerst sinds 1921 kouder dan nieuwjaarsdag

Mooi, maar fris lenteweer op Egmond aan Zee donderdag met Hemelvaartsdag. Ⓒ sjef kenniphaas

DE BILT - Voor het eerst in ruim een eeuw tijd was het op Hemelvaartsdag kouder dan op nieuwjaarsdag. Dat komt vooral doordat het op de eerste dag van dit jaar met 15,6 graden in De Bilt uitzonderlijk warm was. Hoewel het donderdag op veel plaatsen wel zonnig was, kwam de temperatuur op de centrale meetplaats niet boven de 15,5 graden uit, becijfert Weer.nl.