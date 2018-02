Een onderzoek van de Amerikaanse FBI naar de lucratieve handel in lichaamsdelen kent een vertakking naar Nederland. Vanuit de VS blijken sinds 2012 minstens zes containers gevuld met lichaamsdelen naar Nederland te zijn vervoerd in opdracht van het Amerikaanse bedrijf MedCure. De FBI deed in november vorig jaar een inval bij deze onderneming. Het onderzoek richt zich op mogelijke misstanden bij de export.